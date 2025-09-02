Meteo Liguria, ultimi temporali a Levante: da domani si va verso il bel tempo

La giornata è caratterizzata da rovesci e temporali sparsi a Levante, localmente intensi fino alla tarda mattinata, mentre sul resto della regione prevalgono condizioni soleggiate o variabili. Nel pomeriggio previste deboli piogge sull’Appennino di Levante e temporali di calore sulle Alpi Liguri e nell’entroterra Imperiese, in dissolvimento verso sera.

Temperature e umidità – Valori stazionari o in lieve calo, con massime non oltre i 25 gradi. Umidità su livelli medio-alti.

Venti e mare – In mattinata venti tra deboli e moderati: meridionali sullo Spezzino, settentrionali sul resto della regione. Nel pomeriggio subentrano brezze locali, seguite da una nuova rotazione ciclonica in serata. Mare molto mosso al mattino su Imperiese, mosso altrove; atteso un aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su Imperiese, in propagazione verso il Centro-Levante, con possibili mareggiate di Libeccio.

Previsioni per domani – Arpal indica nuvolosità variabile con annuvolamenti anche estesi alternati a schiarite, localmente ampie. Temperature minime in lieve diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento fino a 27 gradi sulla costa. Umidità medio-alta. Venti deboli a rotazione ciclonica, con rinforzi moderati da est sui capi esposti del Ponente al mattino. Mare inizialmente molto mosso a Levante e mosso sul resto della regione, in graduale calo nel corso della giornata.

