Meteo Liguria: sarà un weekend soleggiato, qualche temporale sparso tra venerdì e sabato

La Liguria si prepara ad accogliere altri turisti per il ponte del 2 giugno, l'ultimo banco di prova prima di un'estate che si preannuncia da record per quanto riguarda gli afflussi di visitatori. Le previsioni per il weekend sono benevole: solo qualche temporale sparso nell'entroterra, tra ponente e levante, che non dovrebbe guastare il relax sulle spiagge.





VENERDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.





SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante quasi calmo.





DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.