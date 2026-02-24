Benvenuti in Liguria alla scoperta della Terra Brigasca: nel paese con un solo abitante
di Redazione
La rivelazione della puntata in onda mercoledì 25 febbraio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
Dopo la puntata su Sestri Levante e Moneglia, Benvenuti in Liguria torna in montagna. Lo fa per raccontare la Terra Brigasca attraverso i paesi di Viozene, Upega e Carnino: qui il borgo con un unico abitante, professore universitario e conosciuto in anteprima attraverso la sua linga locale all'interno di Scignoria!. Lui dice: "I brigaschi? Nè piemontesi, nè liguri. Noi siamo noi".
Il tutto con le immagini di Massimo Fornasier e le curiosità di Sergio Rossi, il format del mercoledì sera farà compiere un itinerario tra la cucina bianca e paesaggi imbiancati.
La settimana successiva ancora ponente, ma questa volta in terra imperiese.
