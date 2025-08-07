Meteo, giornata estiva in Liguria: il termometro sale ancora
di red. tel
Temperature in aumento su tutta la regione con punte di 32 gradi lungo la costa, venti moderati solo al mattino sul Centro-Ponente
Dopo una notte caratterizzata da residua nuvolosità sul Centro-Ponente, la Liguria si prepara a una giornata tipicamente estiva, grazie alla decisa rimonta dell’alta pressione che riporterà condizioni di cielo sereno e temperature in rialzo su tutto il territorio. Sono queste le previsioni di Arpal, centro meteo regionale.
Temperature – In aumento sia nei valori minimi che massimi, con punte previste di 31-32 gradi lungo le aree costiere, dove l’afa tornerà a farsi sentire nelle ore centrali della giornata.
Umidità – Su valori medi, senza particolari criticità previste nelle ore diurne, anche se la percezione del caldo potrà risultare più marcata nelle aree urbane e meno ventilate.
Venti – In prevalenza settentrionali e moderati al mattino sul Centro-Ponente, con raffiche fino a 40-50 km/h. Dal pomeriggio si attenueranno lasciando spazio a brezze leggere o venti variabili in serata.
Cielo – Dopo le ultime nubi della notte sui settori centrali e occidentali della regione, la giornata sarà perlopiù soleggiata, con la sola eccezione di modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi interni.
Mare – Poco mosso su tutti i settori, senza fenomeni rilevanti previsti per la navigazione o la balneazione
