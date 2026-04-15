Metakol anticipa la rivoluzione della CAI digitale e conquista gli AI & Insurtech Awards 2026

Con l’entrata in vigore della CAI digitale lo scorso 8 aprile, introdotta dal Regolamento n. 56 dell’IVASS, il settore assicurativo italiano compie un passo decisivo verso la piena digitalizzazione dei processi di gestione dei sinistri. Un cambiamento significativo per compagnie e utenti, che segna l’inizio di una nuova fase operativa. Tuttavia, per alcuni attori del mercato si tratta di un’evoluzione già prevista e affrontata con anticipo.

È il caso di Metakol, società insurtech con sede a Recco, che aveva già sviluppato oltre un anno fa una soluzione proprietaria pensata per semplificare la compilazione della constatazione amichevole in formato digitale. Una visione che oggi si traduce in un vantaggio competitivo concreto, proprio mentre la CAI digitale diventa uno standard per il settore.

La versione elettronica della constatazione amichevole consente agli automobilisti di denunciare un sinistro direttamente tramite smartphone o computer, utilizzando le piattaforme delle compagnie assicurative, pur mantenendo – almeno per ora – la possibilità del modulo cartaceo. Nelle fasi iniziali, però, questo strumento può risultare complesso per molti utenti. Ed è proprio su questa criticità che Metakol ha costruito la propria innovazione.

L’azienda ha sviluppato un sistema brevettato che permette di accedere alla denuncia digitale dei sinistri tramite un QR Code personalizzato: l’assicurato può così compilare un modulo CAI già precompilato con i dati della polizza, senza dover scaricare applicazioni o inserire credenziali. La piattaforma, fruibile via web app, è progettata per integrarsi facilmente nei sistemi delle compagnie, riducendo la complessità operativa.

Tra gli elementi distintivi spicca anche un sistema brevettato per la certificazione delle fotografie dei danni. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e all’analisi dei metadati, questa tecnologia consente di verificarne autenticità e integrità, offrendo un supporto concreto nella prevenzione delle frodi e migliorando l’affidabilità delle informazioni in fase di liquidazione.

L’attenzione all’innovazione da parte di Metakol non è recente. Già nel 2004, il CEO Andrea Mungo aveva brevettato soluzioni basate su dash cam intelligenti, veri e propri “testimoni elettronici” in grado di contribuire alla ricostruzione degli incidenti. Oggi, grazie all’evoluzione degli algoritmi di intelligenza artificiale e dell’analisi video, queste tecnologie permettono di ricostruire con precisione la dinamica dei sinistri, rendendo più oggettiva la valutazione delle responsabilità.

Un approccio che ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento internazionale: Metakol è stata premiata agli AI & Insurtech Awards 2026 nella categoria “Claims & Operations Excellence” per il progetto “Dash cam AI per la ricostruzione dei sinistri stradali e la profilazione dello stile di guida”.

«La CAI digitale rappresenta un cambiamento concreto per il settore – dichiara Andrea Mungo – ma è anche uno strumento che, soprattutto all’inizio, può risultare complesso. Noi avevamo già intuito questa direzione e sviluppato una tecnologia capace di semplificarla realmente. Questo riconoscimento conferma la nostra visione: anticipare i bisogni del mercato e trasformarli in soluzioni concrete, migliorando l’esperienza degli utenti e l’efficienza delle compagnie».

Grazie a una piattaforma proprietaria e a modelli di intelligenza artificiale brevettati, Metakol supporta oggi compagnie assicurative e operatori del settore nella trasformazione digitale. Le sue soluzioni spaziano dalla gestione dei sinistri all’analisi dei danni, fino alla prevenzione delle frodi e alla ricostruzione degli incidenti. L’azienda è attiva anche nei settori del trasporto pubblico e pesante, dove applica tecnologie avanzate di computer vision e sistemi di monitoraggio basati su dash cam intelligenti per migliorare la sicurezza stradale.

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