Mercato immobiliare, investimenti a 12,4 miliardi nel 2025: record storico e boom degli studentati

Il mercato immobiliare italiano torna sui livelli più alti degli ultimi anni, chiudendo il 2025 con investimenti complessivi pari a 12,4 miliardi di euro, in crescita del 23% su base annua. Secondo l’analisi del Team Research di Dils, si tratta del risultato migliore degli ultimi sei anni, vicino al massimo storico, grazie soprattutto al forte contributo del quarto trimestre, che da solo ha registrato operazioni per circa 4,3 miliardi di euro.





A trainare il mercato è stato ancora una volta il comparto retail, confermato come l’asset class più dinamica e attrattiva per i capitali. Nel solo quarto trimestre gli investimenti hanno raggiunto 1,1 miliardi di euro, portando il totale annuo a 3,4 miliardi, con un aumento del 39% rispetto al 2024 e un nuovo record per il settore in Italia.





Particolarmente significativo il boom dello student housing, con investimenti raddoppiati rispetto all’anno precedente, oltre metà dei quali riconducibili a operazioni core. Milano si conferma il principale polo degli investimenti residenziali, attirando il 66% dei capitali complessivi, seguita da Torino, Roma e Bologna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.