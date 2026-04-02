Mercato immobiliare in Liguria: i prezzi delle case crescono nel primo trimestre 2026
di R.S.
Imperia si conferma il capoluogo più caro della Liguria, con un prezzo medio di 2.134 euro al metro quadro
Idealista ha pubblicato il report aggiornato sui prezzi delle abitazioni usate in Liguria relativi al primo trimestre del 2026, fornendo un quadro dettagliato dell’andamento del mercato immobiliare nella regione.
Secondo i dati, il valore medio delle abitazioni in Liguria è salito a 2.529 euro al metro quadro, segnando un trend di crescita costante rispetto ai trimestri precedenti. Tra le province liguri, Genova si distingue per i maggiori rialzi, con un incremento del 2,8% nel trimestre, confermandosi come centro dinamico del mercato regionale.
Parallelamente, Imperia si conferma il capoluogo più caro della Liguria, con un prezzo medio di 2.134 euro al metro quadro, mantenendo un appeal elevato sia per gli investimenti residenziali sia per le seconde case.
Il report completo, allegato al comunicato, fornisce ulteriori dettagli su tutte le province liguri e sui principali trend di mercato, offrendo informazioni utili a chi sta pensando di acquistare o vendere casa nella regione.
Questi dati evidenziano come il mercato immobiliare ligure continui a mostrare segnali di vitalità, con differenze significative tra i diversi capoluoghi e aree costiere.
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