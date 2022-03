Mendelevich: "Ecco perchè Zelensky ha citato Genova"

di Matteo Angeli

Il rappresentante consolare: "La nostra università aveva preparato il nuovo piano urbanistico di Odessa che il presidente voleva replicare in altre città"

Igor Mendelevich, rappresentante consolare di Odessa a Genova, spiega così le parole pronunciate oggi dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Il presidente ha citato Genova perchè nel gemellaggio tra Genova e Odessa è avvenuto un patto molto importante. La Commissione Urbanistica che si occupa del recupero del centro storico e del waterfront sta collaborando con il Dipartimento di Architrettura di Genova con l'obiettivo di estendere questi nuovi piani in altre città dell'Ucraina. Se questo modello avesse avuto dei risultati importanti, come credo, sarebbe stato infatti replicato in tutte le grandi città. Per questo Zelensky ha citato Genova. Speriamo che il nostro lavoro ora non sia nella ricostruzione invece che nella riqualificazione"