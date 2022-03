Zelensky cita Genova, Toti: "Parole che mettono i brividi e fanno riflettere. La Liguria è con l'Ucraina"

di Redazione

Il leader ucraino è secondo il presidente della Regione "brutale nella sua semplicità. Non ci possono essere sfumature e distinzioni. Noidalla parte di chi è aggredito"

La dichiarazione di Zelensky, il suo paragone fra Mariupol e Genova "brutale nella sua semplicità, mette i brividi e fa riflettere".

Così il presidente della Regione Giovanni Toti sulle parole del presidente ucraino Zelensky, che in collegamento con i parlamentari italiani riuniti a Montecitorio li ha invitati a immaginare "Mariupol come una Genova completamente bruciata".

"Bene ha fatto il nostro Parlamento - ha proseguito Toti - a voler questo momento, per rimarcare che l'Ucraina è stata aggredita e la Russia è l'aggressore. Il nostro Parlamento, le nostre istituzioni e quelle europee devono necessariamente prendere posizione netta su questo conflitto".

Impossibile non notare che fra i nostri parlamentari si sono notate diverse assenze a questo incontro. "Ognuno ragiona con la propria testa - dice Toti - e possiamo farci mille domande su come siamo arrivati a questo conflitto. Ma non c i possono essere sfumature, dubbi o distinzioni. Dobbiamo prendere una posizione netta in favore di un paese amicom, alleato del mondo occidentale e difendere i suoi diritti di difendersi".

"Genova, medaglia d'oro della Resistenza - ha ricordato Toti - sa cosa vuol dire combattere per la Libertà. Genova è vicina a Mariupol, Kharkiv, Odessa ed è grata a chi resiste per la pace. La Liguria e l'Italia sono con l'Ucraina".