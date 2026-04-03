Medov: le operazioni di scarico delle nuove gru al terminal SECH di Genova in un timelapse esclusivo

PSA Italy e Medov presentano in anteprima un timelapse esclusivo che documenta le operazioni di scarico delle due nuove gru ship-to-shore installate al terminal SECH di Genova. Le immagini, girate nell’arco di una settimana e compresse in pochi minuti, restituiscono la complessità e la precisione di un’operazione tecnica di grande portata: dalla Zhen Hua 23 all’ormeggio ﬁno al posizionamento deﬁnitivo delle due unità STS in banchina, ogni fase è stata pianiﬁcata con la massimaattenzione alla sicurezza e all’eicienza, e coordinata con il personale di Medov, di ZPMC e del terminal SECH di PSA Italy.

Il video documenta un intervento estremamente articolato che si inserisce nel piano di sviluppo strategico di PSA Italy: le due nuove gru di banchina, prodotte da ZPMC a Shanghai e progettate su misura per il terminal SECH con un investimento di 24 milioni, si distinguono per caratteristiche strutturali superiori in termini di altezza, sbraccio operativo e capacità di sollevamento.

“Le immagini raccontano più di qualsiasi parola – ha dichiarato Giulio Schenone, Presidente di Medov Group – Movimentare due gru di queste dimensioni richiede competenze precise, una pianiﬁcazione rigorosa e una sinergia totale tra tutti gli attori in campo. È esattamente ciò che sappiamo fare. E siamo

orgogliosi di averlo dimostrato ancora una volta, al servizio di un’infrastruttura strategica come il porto di Genova e di un partner come PSA Italy”. Le operazioni di scarico, concluse nell’arco di una settimana, sono state coordinate da Medov attraverso il proprio team Dry & Project, in sinergia con i dipartimenti Port Operations, HSE ed Engineering delterminalista, confermandoil valoredella collaborazione strategica con PSA Italy.

“Operazioni di questo tipo rappresentano la sintesi delle nostre competenze nel project cargo e nell’heavy lift – ha aggiunto Luigi Derchi, General Manager di Medov–. Ogni fase, dalla gestione della nave ﬁno al coordinamento in banchina, è stata eseguita con precisione millimetrica, confermando la

capacità del nostro team di arontare con successo sﬁde logistiche complesse e ad alto valore

aggiunto”

PSA SECH prosegue le attività tecniche e strutturali di installazione e ingegneria: le nuove gru di banchina, nello storico colore blu, sono previste entrare a pieno regime entro giugno 2026.

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