Medov Group rileva il 50% di Prosper. Ceo Schenone: "Mossa che amplia gli orizzonti del gruppo"

Medov Group entra ufficialmente nel capitale di Prosper, storica agenzia marittima genovese fondata nel 1955 e legata da settant’anni alla famiglia Castelbarco Albani. Con l’acquisizione del 50% delle quote prende forma un progetto industriale condiviso che integra la dimensione multisettoriale di Medov Group, la profonda conoscenza del territorio maturata da Prosper e le competenze operative della controllata Erixmar, guidata dal Presidente Stelio Taraschi.

Da anni Prosper rappresenta un punto fermo nel panorama portuale genovese, offrendo un ventaglio di servizi destinati ad armatori internazionali e P&I Clubs. Le attività spaziano dall’assistenza completa alle navi in scalo al coordinamento tecnico e commerciale delle operazioni, dal supporto h24 alla gestione di pratiche specialistiche come la movimentazione di veicoli di alto valore e prototipi, fino alla gestione dei sinistri marittimi con il coinvolgimento di professionisti legali e tecnici.

“L’avvio di questo nuovo capitolo è per noi motivo di grande soddisfazione. L’ingresso di Medov Group offrirà a Prosper nuove opportunità di crescita e sviluppo, permettendoci di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel settore e di affrontare con ancor più energia le sfide del mercato”, commenta Laura Castelbarco, Presidente di Prosper. “Sono certa che la collaborazione porterà alla creazione di sinergie strategiche di grande valore, capaci di generare benefici concreti per tutte le aziende coinvolte”.

L’assetto di governance rifletterà una combinazione di continuità e nuovi ingressi: Castelbarco manterrà la presidenza, mentre Giulio Schenone (nella foto), Group CEO di Medov Group, entrerà nel Consiglio di Amministrazione. La gestione operativa sarà affidata ai nuovi Amministratori Delegati, Gianfranco Gazzolo — raccomandatario storico di Prosper — e Luigi Derchi, General Manager di Medov Shipping Services.

Schenone sottolinea il valore dell’operazione: “L’ingresso in Prosper rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del Gruppo. Condividiamo con la famiglia Castelbarco e con Stelio Taraschi una visione industriale fondata sulla tradizione, sull’affidabilità e sul valore delle competenze. Unendo le nostre esperienze intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore dello shipping, creando nuove opportunità di sviluppo per clienti, partner e territori. Questo progetto apre prospettive significative per il futuro di Medov Group, che guarda a obiettivi sempre più solidi e ambiziosi”.

L’integrazione di Prosper all’interno dell’ecosistema Medov Group rafforza il presidio del Gruppo in un comparto cruciale dello shipping e amplia il raggio delle collaborazioni strategiche, grazie anche alla sinergia con la famiglia Castelbarco e con Taraschi. Una convergenza pensata per sostenere processi di crescita, apertura ai mercati esteri e valorizzazione delle competenze imprenditoriali italiane.

Il percorso di espansione di Medov Group — nuovo marchio commerciale della holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone — prosegue con continuità. Nel 2025 il Gruppo ha completato il rebranding, inaugurato il magazzino refrigerato Janua Algor nel polo logistico di Genova Voltri e finalizzato l’acquisizione di Programma Mare Srl, realtà spezzina specializzata in soluzioni innovative per packaging, stoccaggio e spedizioni di yacht e macchinari industriali.

Con una forza lavoro globale di 400 dipendenti e un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro nel 2024, Medov Group continua a distinguersi come player diversificato: dall’agenzia marittima alla gestione di compagnie di navigazione, dalle spedizioni internazionali alla logistica portuale e alla supply chain, fino ai servizi per tour operator e nautica da diporto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.