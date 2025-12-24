Medicina Legale, Alessandro Bonsignore eletto nel Consiglio Direttivo nazionale SIMLA

L’Assemblea Ordinaria della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche (SIMLA) ha eletto i nuovi organi collegiali della società scientifica.

Presidente è stato eletto il professor Francesco Introna. Nel Consiglio Direttivo tra gli eletti figura Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici di Liguria, che rappresenterà l’Università di Genova e l’intera Medicina Legale genovese e ligure. Altri membri eletti includono Argo Antonina, Bolino Giorgio, Busardò Francesco, Campobasso Carlo, Cecchi Rossana, Di Mauro Lucio, Fabio Fenato, Frati Paola, Frignani Claudia, Marozzi Franco, Marsella Luigi Tonino, Migliorini Raffaele, Oliva Antonio, Pomara Cristoforo, Rossi Patrizio, Sablone Sara, Stucchi Raffaella, Tambone Victor e Tettamanti Camilla.

Revisori dei Conti: Bugelli Valentina, Cecchetto Giovanni, Ferorelli Davide, Santovito Davide

Probiviri: Procaccianti Paolo, Castellani Gloria, D’Aloja Ernesto, De Leo Domenico, Niola Massimo

Rappresentante dei Soci Aggregati: Panté Grazia Giulia





L’elezione di Alessandro Bonsignore rappresenta un importante riconoscimento per la Medicina Legale ligure, consolidando il ruolo di Genova e della Liguria nel panorama scientifico nazionale e assicurando una voce autorevole nella definizione delle strategie e delle attività della SIMLA.





In un messaggio ai soci, il rieletto presidente Francesco Introna ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei membri, ringraziando per l’impegno dimostrato anche in una votazione tecnicamente “pro forma”, ma significativa per attestare sostegno e fiducia nelle scelte della società scientifica.

