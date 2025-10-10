Mariotti debutta nel militare con Olterra, nave per operazioni subacquee

T.Mariotti entra nel settore militare con la nave Olterra, primo mezzo della sua storia pensato per operazioni subacquee avanzate. Varata a Genova, l’unità è progettata per soccorrere sottomarini in difficoltà, supportare missioni speciali underwater e proteggere infrastrutture critiche nel Mediterraneo.

Frutto di una collaborazione industriale nazionale, la nave è lunga 128 metri, monta propulsione elettrica integrata e sistema di posizionamento Dp3, garantendo precisione operativa anche in condizioni estreme. Può ospitare fino a 200 persone, inclusi operatori del Comsubin.

La consegna è prevista nel 2027. Il presidente Marco Bisagno conferma l’interesse strategico del gruppo per il settore militare e annuncia che sono già in corso lavori su due nuove unità a Piombino.

