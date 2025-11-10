Mario Segale tra scienza e memoria, convegno al Galliera ricordarlo

GENOVA - Nel centenario della scomparsa del Prof. Mario Segale (15 ottobre 1925), venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 8, si terrà un convegno presso il Salone dei Congressi dell'E.O. Ospedali Galliera che avrà lo scopo di onorare una figura cardine della medicina genovese e della cultura scientifica nazionale. Segale fu infatti, direttore dei laboratori scientifici dell’Ospedale Galliera, fondatore della rivista Pathologica e della Biblioteca Medica oggi a lui intitolata e rappresentò un modello di integrazione tra rigore scientifico e divulgazione del sapere.

La giornata non sarà solo commemorativa, ma anche occasione di confronto sulle sfide della ricerca contemporanea: l’affermarsi dell’intelligenza artificiale nella produzione scientifica, il crescente fenomeno del predatory publishing che minaccia l’autorevolezza accademica, l’impatto degli indici bibliometrici sulla valutazione della qualità e della produttività della ricerca e il ruolo delle biblioteche storiche come presidio critico della conoscenza.

Attraverso una prospettiva interdisciplinare, il convegno collegherà la memoria storica alla riflessione sul futuro della comunicazione scientifica, con l’obiettivo di accendere un dibattito consapevole e partecipato sull’etica, la trasparenza e la responsabilità della produzione del sapere.

Responsabile scientifico del convegno il dott. Arnorldo Piccardo, coordinatore scientifico del Galliera e direttore della Medicina Nucleare.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.