Marcella Bella presenta a Genova Etnea: evento esclusivo a Palazzo Interiano Pallavicino

1️⃣ Marcella Bella a Genova – Sabato 8 marzo, alle ore 18:00, l’artista presenterà il suo ultimo album Etnea Diamante Edition e il singolo Pelle Diamante a Palazzo Interiano Pallavicino.

2️⃣ Evento gratuito su prenotazione – L’incontro sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, con prenotazione su Eventbrite.

3️⃣ Talk e firmacopie – La cantante dialogherà con il critico musicale Renato Tortarolo e incontrerà i fan per una sessione di autografi.

Genova si prepara ad accogliere un evento di assoluto prestigio con Marcella Bella, interprete che ha segnato intere generazioni: tacchi a spillo, rossetto, capelli ricci sono la nota distintiva di una femminilità irrinunciabile ed una voce inconfondibile. Sabato 8 marzo, alle ore 18:00, nella esclusiva cornice di Palazzo Interiano Pallavicino, l’artista presenterà il suo ultimo lavoro discografico,

Presentazione - Etnea Diamante Edition e il singolo presentato all’ultimo Festival di Sanremo, Pelle Diamante un manifesto che celebra la donna e la sua indipendenza. Un inno che la invita ad indossare una sorta di scudo, a rivestirsi di una pelle resistente e dura come il diamante a difesa della propria autonomia, la sola a rendere libere.

Le sue parole - “Sono felice di essere a Genova nel giorno della Festa della Donna e di incontrare il mio pubblico in una cornice così importante. Voglio fare una dedica speciale a tutte le Donne con Pelle Diamante, che vuole essere l’incoraggiamento a credere in sé stesse, imparando a difendersi ridimensionando il potere che, troppo spesso, ha l’uomo su di noi. Dobbiamo poter decidere della nostra vita senza farci manipolare, imparando a difenderci. Pelle Diamante è una corazza, non parlo di gioielli, ma della pietra più resistente e preziosa. Quando dico “la mia più grande fan sono io, forte, tosta, indipendente”, voglio sottolineare come sia importante volerci bene, amarci, sentirci giuste e non sbagliate. In questo nuovo 8 marzo, credo che si debba davvero essere coscienti di quanto ci sia ancora da fare a riguardo e di come ognuno sia chiamato a fare la sua parte. Io, come artista, spero di fare la mia”.

Come partecipare - L’evento gratuito è aperto al pubblico, previo esaurimento posti e su prenotazione tramite Eventbrite (cercando Marcella Bella a Genova 8 marzo) a QUESTO LINK



Un’icona senza tempo - Pochi artisti possono vantare un repertorio che attraversa epoche, mode e generazioni con la stessa forza espressiva di Marcella Bella. Il successo per lei arriva nel 1972 al Festival di Sanremo con Montagne Verdi, scritta da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi, artefici di tutti i suoi grandi successi degli anni Settanta. Tra le maggiori hit degli Anni ’80 di Marcella Bella ci sono canzoni come Pensa per te, L’ultima poesia, brano realizzato in collaborazione con il fratello Gianni e Senza un briciolo di testa. Innumerevoli i successi scritti per lei dal fratello Gianni e da Mogol, per una voce ed un’interprete che ha saputo, in più di cinquant’anni di carriera, reinventarsi senza perdere autenticità e potenza emotiva. Una donna, sorella, moglie, madre che ha sempre messo al primo posto la famiglia, nonostante la passione e la sua importante carriera.

Il tour - Dopo aver incantato Milano e Torino, il tour promozionale fa tappa nel cuore di Genova grazie all’organizzazione di Pallavicino & Friends, l’associazione fondata dal Principe Domenico Antonio Pallavicino, che con la sua visione sostiene e promuove la cultura in tutta Italia. Un evento che non è solo un tributo alla musica, ma un omaggio a tutte le donne e a Genova, città con l’ambizione di essere protagonista del panorama culturale nazionale.

Un incontro esclusivo tra arte e racconto - Alle ore 18:00, Marcella Bella sarà protagonista di un incontro speciale che andrà oltre la semplice presentazione di un album: sarà un viaggio nella sua musica e nella sua anima artistica. A dialogare con lei sarà il giornalista e critico musicale Renato Tortarolo, con il quale ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, le emozioni dietro le sue canzoni e il percorso che l’ha portata alla creazione di Etnea.

L'associazione - L’evento si inserisce nel più ampio impegno di Pallavicino & Friends, associazione culturale nata dalla volontà del Principe Antonio Domenico Pallavicino per promuove iniziative capaci di valorizzare la cultura in tutte le sue forme. “La cultura è un’eredità che va preservata e condivisa. Eventi come questo dimostrano che la musica è una forza che unisce e arricchisce. Portare Marcella Bella a Genova significa dare spazio a un’arte che resiste al tempo e che continua a emozionare”, afferma il Principe Domenico Antonio Pallavicino.

Un incontro con il pubblico e un momento da ricordare - Dopo il talk, Marcella Bella incontrerà i suoi fan per una sessione di firmacopie, un’occasione esclusiva per il pubblico di incontrare una delle voci più amate della musica italiana e di portare con sé un ricordo di questa serata straordinaria.

