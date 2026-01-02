Manovra: ITtaxi approva il fondo per il trasporto disabili

“L’approvazione definitiva della Manovra avvenuta in Parlamento consegna al settore taxi uno strumento importante: un fondo dedicato, per potenziare il trasporto delle persone con disabilità.” Lo dichiara Loreno Bittarelli, Presidente di itTaxi e del Radiotaxi 3570, commentando l’inserimento nella Legge di Bilancio dei contributi per l’acquisto e l’adattamento dei veicoli del servizio pubblico non di linea, come la riduzione dell’IVA al 4% sull’acquisto delle vetture attrezzate per il trasporto dei disabili e altre misure per rendere il servizio taxi più accessibile.

Bittarelli prosegue: “Da tempo siamo impegnati nel sensibilizzare le istituzioni su un tema che riteniamo prioritario. Su questo fronte avevamo già trovato una forte sintonia con la proposta dell’On. Gianluca Caramanna, con il quale condividiamo da mesi la necessità di rendere il trasporto pubblico non di linea sempre più inclusivo e alla portata di tutti”.

“L’auspicio – conclude Bittarelli – è che i decreti attuativi arrivino in tempi brevi, per permettere agli operatori di accedere subito alle risorse e migliorare la qualità del servizio per le fasce più deboli della popolazione”.

