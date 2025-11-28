Manovra, Conferenza Regioni chiede di integrare subito fondo Tpl. “Servono 120 milioni”

A seguito della riunione della Conferenza unificata viene comunicato che “Servono 120 milioni per il trasporto pubblico locale: queste sono le risorse da cui dipenderà, l’anno prossimo, la concreta erogazione del servizio ai cittadini nella maggioranza delle Regioni italiane. Per questo, la Conferenza delle Regioni, nell’ambito della riunione di oggi della Conferenza unificata, ha chiesto all’unanimità l’impegno del Governo all’accoglimento di un emendamento al ddl Bilancio che integri il finanziamento previsto per il 2026 della cifra aggiuntiva di 120 milioni di euro, in continuità con quanto già fatto dalla legge di bilancio 2025”.

“In subordine, al fine di riportare la dotazione finanziaria a un livello pari a quello dell’anno precedente, le Regioni hanno chiesto di assicurare quantomeno l’integrazione di una quota minima di 70 milioni di euro – precisano le Regioni -. La proposta di emendamento mira a prorogare anche per il 2026 il cosiddetto regime transitorio, secondo il quale, tenuto conto che i livelli adeguati di servizio sono ancora in corso di definizione e l’impatto sui riparti futuri è incerto, i nuovi criteri sono applicati non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella ‘storica’ (che è pari a 4.873.335.361,50 euro), da ripartire secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020”.

