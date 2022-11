Mancanza garante regionale detenuti, Toti: "Sollecitazioni di Sansa opportune e pertinenti"

"Le sollecitazioni del consigliere Sansa in merito alle nomine del difensore civico e di tutti i garanti sono opportune e pertinenti. Si tratta di una scelta che, per sua natura, spetta al Consiglio regionale, in quanto la Giunta non ha potere di iniziativa o di attivare il percorso. La presidente della I commissione Affari Generali Istituzionali e Bilancio Lilli Lauro da me sollecitata ci ha poco fa comunicato che le nomine saranno calendarizzate il 21 novembre prossimo. La scelta, che auspichiamo possa essere rapida, dovrà trovare la più ampia convergenza all'interno delle forze politiche del consiglio, per arrivare a figure di garanzia largamente condivise". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito all'appello del consigliere Sansa sulla necessità di procedere al più presto all'individuazione di un nome per il garante regionale per i detenuti e anche per quello del difensore civico, per il garante dei minori e il garante delle vittime di reato.