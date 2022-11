Regione Liguria: Pd, M5s e Lc pronti a scegliere il garante dei detenuti. "Sansa sospenda sciopero della fame"

"In questi mesi abbiamo lavorato per trovare, dopo ritardi inaccettabili, una sintesi e uno sbocco della vicenda della nomina dei garanti e del difensore civico. Una discussione in cui vi sono diffuse responsabilità sui ritardi, di cui nessuno è esente. Condividiamo l'urgenza delle nomine, ma, proprio perché nessuno è esente da responsabilità, ci ha sorpreso l'iniziativa individuale di Sansa proprio nella fase conclusiva e più delicata della vicenda, che sta avvicinandosi a una risoluzione positiva". Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Pd, M5s e Linea condivisa in consiglio regionale Luca Garibaldi, Fabio Tosi e Gianni Pastorino. "Per questo chiediamo a Sansa di sospendere lo sciopero della fame, sia per non mettere a rischio la sua salute, sia per consentire la conclusione del lavoro e una individuazione serena e severa dei profili di tutti i candidati, che devono essere di alto livello. Anche in questi giorni abbiamo proseguito nel lavoro, anche di stimolo, con la maggioranza per definire un percorso che porti al voto entro la fine di novembre. Una soluzione che è alla portata, con la possibilità di esaminare i profili e votarli, si spera con una larga maggioranza, entro pochi giorni. Le date naturali per il voto saranno i consigli regionali votanti di fine mese: nelle prossime commissioni, già annunciate, si potranno votare i profili e le proposte, e stiamo lavorando per una positiva sintesi, a cui speriamo vogliano aderire tutti".