Lo sciopero della fame di Sansa, arriva il saluto di Elly Schlein: "Forza Ferruccio, siamo con te"

Prosegue lo sciopero della fame iniziato martedì scorso da Ferruccio Sansa, consigliere regionale ed ex candidato presidente di Regione Liguria. Il giornalista ha annunciato nell'ultimo consiglio l'avvio del suo digiuno di protesta: "Da oggi non mangerò più finché non verrà nominato il garante per i detenuti che era stato preannunciato nel 2020 e ancora manca". In quell'occasione non si sono fatte attendere le voci di protesta in aula, con la maggioranza che è insorta contro il gesto definito "plateale" del consigliere di opposizione. Nel frattempo Ferruccio Sansa ogni giorno, da martedì, scrive il suo "diario dello sciopero della fame", con i parametri vitali riportati sulle sue pagine social. Proprio nella giornata di ieri, durante il digiuno forzato, Sansa ha ricevuto un messaggio di vicinanza e di affetto da parte di Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia Romagna, deputata in quota Partito democratico e possibile futura segretaria dem.

"Voglio cogliere l'occasione, siccome l'ho sentito prima, di mandare un forte abbraccio a Ferruccio Sansa che da quattro giorni ha iniziato lo sciopero della fame per una battaglia giusta. Forza Ferruccio, ti siamo vicini in questa giusta battaglia, speriamo che arrivino presto buone notizie. Mi raccomando - si rivolge ai suoi follower Schlein - sosteniamolo tutti insieme, e seguitelo in questo percorso non facile". Una Elly Schlein presente e combattiva che proprio nella giornata di ieri ha aperto ufficialmente alla sua candidatura. "Pd? Io ci sono, di certo non mi tiro indietro". Parole che suonano come musica di una possibile sfida tutta emiliana, tra la vicepresidente e il presidente Stefano Bonaccini. Perché, mentre i dem sono alla ricerca della propria strada e della propria identità, la base, gli elettori ed ex elettori, aspettano risposte. E il tempo stringe.