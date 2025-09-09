Maltempo, treni rallentati tra Massa e Sarzana: ritardi fino a 50 minuti e possibili cancellazioni

La circolazione ferroviaria tra Massa e Sarzana è pesantemente condizionata dal maltempo: dalle 6:00 i convogli registrano ritardi fino a 50 minuti, con conseguenze per Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Trenitalia – I convogli di Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire maggiori tempi di percorrenza rispetto al normale. I treni Regionali rischiano inoltre limitazioni di percorso o cancellazioni.

Aggiornamento – La situazione, confermata alle 7:30, resta critica: piogge intense e temporali sull’area apuana e sul Levante ligure incidono direttamente sulla regolarità dei collegamenti ferroviari.

Passeggeri – Per monitorare partenze, arrivi ed eventuali cancellazioni è attivo il servizio Cerca Treno, disponibile su sito e app Trenitalia, con aggiornamenti in tempo reale.

Allerta gialla – I disagi rientrano nel quadro dell’allerta meteo che interessa oggi il Centro e Levante della Liguria, con previsione di temporali forti, venti di Scirocco e umidità elevata, fattori che incidono anche sulla mobilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.