Maltempo, Toti e Giampedrone: "Buona tenuta del territorio, serve ancora attenzione a Levante"

“Dopo una nottata impegnativa soprattutto per Vigili del Fuoco, volontari di Protezione Civile e Forze dell’Ordine che hanno fronteggiato episodi di allagamenti che si sono verificati nel Tigullio, Golfo Paradiso ed entroterra, assieme ad altre criticità sul territorio che non hanno comportato particolari disagi in termini di Protezione Civile, possiamo registrare una buona tenuta del territorio, soprattutto in considerazione dell’elevato quantitativo di pioggia caduta in queste ore. È comunque importante tenere alta l’attenzione: il Levante ligure, area su cui è stata prolungata l’allerta arancione, è un territorio già fortemente colpito dalle piogge in queste ultime ore, e sono quindi possibili disagi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito al maltempo che sta colpendo la Liguria.

“Ancora una volta - aggiunge l’assessore Giampedrone - abbiamo messo a disposizione dei cittadini tutti i mezzi per fornire loro informazioni in tempo reale, un contributo importante anche in fase di prevenzione. Regione Liguria resta in contatto con i sindaci del territorio per offrire tutto il supporto necessario anche se, a ora, non abbiamo registrato situazioni particolari di smottamenti o frane, ma piuttosto disagi avvenuti soprattutto nei momenti di massima criticità”.

Sono tutti rientrati i livelli dei corsi d’acqua minori, mentre nei principali corsi d’acqua del levante stanno transitando portate di piena che sono costantemente tenute sotto controllo dai tecnici in Sala Operativa regionale.

Nella notte appena trascorsa si sono verificate precipitazioni di intensità fino a molto forte (108,4 mm/h a Camogli, 92,8 mm/ h a Cabanne in Val d’Aveto, 73 mm/h a Croce Orero, 70,6 km/h a Chiavari) con cumulate fino a molto elevate tra il Golfo Paradiso e Sestri Levante (cumulata tri-oraria a Camogli 151,2 mm, 121,8 mm tri-oraria a Cabanne nel comune di Rezzoaglio).

Sul levante vento di burrasca forte con raffiche fino a 97 km/h a Fontana Fresca (Sori), a 109 Km/h a Casoni di Suvero. Il vento caldo umido interessa il centro levante con temperature che si assestano intorno ai 20 gradi sulla costa.