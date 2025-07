Maltempo: piogge e temporali sulla Liguria, a Levante allerta gialla prolungata fino alle 5 di lunedì

Come previsto, la Liguria si è risvegliata sotto la pioggia. Da questa mattina alle 8 è scattata l’allerta gialla per temporali nelle zone centrali e di levante della regione (zone B, C, E). Nella zona D, corrispondente ai versanti padani di ponente, l’allerta sarà attiva dalle 17 fino a mezzanotte.



ARPAL ha confermato l’allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria, con un’estensione dell’allerta fino alle 5 di lunedì 7 luglio per le zone di Levante (C ed E). Nelle zone centrali e nei versanti padani di Ponente (zone B e D), invece, la chiusura dell’allerta resta fissata per la mezzanotte di oggi, domenica 6 luglio; per la zona D, l’allerta entra in vigore a partire dalle ore 17 fino mezzanotte.

Nelle prime ore del mattino, la struttura temporalesca più intensa si è sviluppata sul mare di fronte a Sestri Levante. Sulla terraferma, la pioggia ha raggiunto una massima intensità oraria "moderata", con un picco registrato di 18.2 mm. Altri rovesci sono stati segnalati in corrispondenza di Genova e del suo immediato entroterra.

Un secondo peggioramento è previsto dal tardo pomeriggio, quando inizierà il transito del fronte vero e proprio. Si attendono precipitazioni diffuse in un contesto di instabilità atmosferica, con temporali che potrebbero colpire in particolare rii minori e piccoli bacini. Non si escludono colpi di vento e grandinate di grosse dimensioni.

Confermata anche la mareggiata lungo tutte le coste liguri e un significativo calo delle temperature, che dovrebbe garantire una pausa dai recenti picchi di calore.

Per la serata di lunedì è previsto il passaggio di un secondo sistema frontale, i cui effetti saranno analizzati con maggior precisione negli aggiornamenti previsti per la mattinata di domani.

Durante la giornata di oggi, domenica 6 luglio, è atteso il passaggio di un fronte perturbato proveniente dalla Francia che interesserà in particolare il Nord Italia, con fenomeni intensi previsti soprattutto sulla Pianura Padana.

In Liguria, la situazione è ancora incerta, ma le condizioni atmosferiche sono favorevoli allo sviluppo di temporali intensi: temperature elevate, umidità alta e un mare molto caldo hanno caricato l’atmosfera di energia. Se si svilupperanno i fenomeni previsti, si potranno verificare piogge abbondanti, grandinate locali e forti raffiche di vento.

In serata, è previsto l’arrivo del fronte principale che porterà precipitazioni più diffuse, anche sulle zone D e parzialmente su A. I fenomeni più intensi tenderanno a esaurirsi nella notte tra domenica e lunedì.

Lunedì sarà caratterizzato da una mareggiata che contribuirà a un rimescolamento delle acque marine, portando un abbassamento delle temperature superficiali. Seguirà anche un calo termico che dovrebbe attenuare il disagio causato dalla forte ondata di caldo dei giorni scorsi.

Nella serata di lunedì è inoltre previsto un secondo impulso perturbato, i cui effetti saranno valutati nei prossimi aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale rimarrà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di fenomeni intensi, sarà pubblicato il monitoraggio in tempo reale sul sito: https://allertaliguria.regione.liguria.it

Intanto, l’Italia è divisa in due: da un lato il Nord alle prese con le prime violente piogge, dall’altro il Centro-Sud ancora soffocato dal caldo estremo, con 15 città da bollino rosso. La perturbazione atlantica, che ha già causato danni significativi in Lombardia, ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi per allagamenti, automobilisti bloccati e voli dirottati.

Situazione critica in diverse province lombarde – Como, Monza e Brianza, Milano, Bergamo, Cremona – ma anche nel vercellese, in Piemonte, dove è stato richiesto lo stato di emergenza. Il Seveso è esondato a Lentate (MB), costringendo all’evacuazione due famiglie.

Infine, sullo sfondo, si aggrava il bilancio delle devastanti alluvioni in Texas: 50 i morti, tra cui 15 bambini, e 27 persone ancora disperse.

