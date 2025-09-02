Maltempo Liguria, Giampedrone: "Stiamo verificando se ci sono le condizioni per richiedere stato di emergenza"

La violenta ondata di maltempo che nella notte ha scaricato oltre in Liguria oltre 100 millimetri di pioggia in meno di un’ora ha causato frane e interruzioni stradali nell’entroterra genovese. La Protezione civile è intervenuta già nelle prime ore, coordinandosi con Comuni e Vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità.

Viabilità – La SP24 di Orsica è stata riaperta dopo alcuni dilavamenti franosi che l’avevano resa impraticabile. Restano però isolate alcune frazioni sia di Orsica sia di Valle di Malvaro, dove le strade comunali hanno subito smottamenti. «Si sta lavorando per ripristinare la transitabilità entro questa sera» ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone dal sopralluogo effettutato questa mattina a San Colombano (IM).

Emergenza – L’evento meteorologico ha messo in moto ancora una volta la macchina dei soccorsi. «Ringrazio sindaci, volontari, tecnici, forze dell’ordine e Vigili del fuoco che hanno lavorato questa notte per garantire l’incolumità delle persone. Nessuno si è fatto male» è stato sottolineato nel bilancio provvisorio.

Danni –«Stiamo già preparando la computa dei danni per capire se ci sono le condizioni per richiedere lo stato di emergenza per coprire i costi delle prime urgenze» spiega Giampedrone.

Prospettive – In serata è previsto un nuovo incontro tra amministrazioni comunali e Protezione civile per fare il punto sugli interventi ancora da realizzare e monitorare le criticità residue.

