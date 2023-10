Maltempo in Liguria, forte grandinata su Genova: allagamenti in Corso Italia (VIDEO)

Forte temporale con fulmini e grandine si è abbattuto sul capoluogo ligure intorno alle ore 6.30.





Il fronte temporalesco ha causato diversi allagamenti in Corso Italia pericolosi soprattutto per le moto, complice il fatto che il forte vento ha buttato in strada diverse foglie che hanno tappato i tombini. La viabilità dei mezzi, anche quelli pubblici, prosegue però regolarmente: bisogna comunque prestare attenzione.

Ora il temporale si è spostato sul Levante la zona che sarà maggiormente colpita dal maltempo come preannunciato anche nella serata di ieri dal presidente Toti e dall'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nella conferenza stampa delle 18.30 che Telenord ha seguito in diretta.





Durante la nottata invece la Regione è stata colpita sì dalle piogge ma tutte di intensità moderata: tra le 23 e le 23.30 una forte perturbazione si è abbattuta sul savonese ma senza troppe preoccupazioni. Intorno a mezzanotte un forte scroscio di mezz'ora a Genova e piogge per lo più concentrare nell'entroterra tra Chiavari e La Spezia.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per per lo più per rami e alberi crollati. A Genova in via Arrivabene (Sestri Ponente) è saltata una tubatura dell'acqua che ha causato un allagamento la polizia locale è intervenuta intorno alle ore 5.30 impostando un senso unico alternato regolato da semaforo.





cretis video: Valentina