Maltempo in Liguria, chiusa per una frana la strada della Val Fontanabuona

A causa di una frana nell'entroterra di Genova è stata chiusa al traffico la strada provinciale 77 della Val Fontanabuona vicino alla località di Boasi. Lo comunica la Città metropolitana di Genova spiegando che "non risultano abitazioni isolate e i tecnici ipotizzano la riapertura della strada nella giornata di domani ma si raccomanda comunque di prestare la massima attenzione". Numerose le frane e gli smottamenti registrati sul territorio ligure dopo l'ondata di maltempo. Tra le criticità principali nell'entroterra di Imperia il crollo in via IV Novembre a Molini di Triora, che ha isolato circa 100 persone ora raggiungibili solo a piedi.

Isolate altre 70 persone a Rezzo a causa della chiusura della strada per Lavinia Alta, interessata da una frana, anche in questo caso l'area è raggiungibile solo a piedi. Interrotta dalla mattinata l'Aurelia in località Malpasso nel Comune di Finale Ligure (Savona) domani è previsto l'intervento dei rocciatori per mettere in sicurezza il versante. Sempre nel savonese la SP8 è chiusa tra Finale e Vezzi Porto per uno smottamento, così come via Molinero a Savona. Strada interrotta anche a Cogorno (Genova), dove la provinciale 34 che porta a Breccanecca è interdetta al traffico a causa di un cedimento della sede stradale e a Beverino (La Spezia) tra Stagnedo e Bocca Pignone, dove si registra uno smottamento sulla sede stradale. Senso unico alternato in via XXV Aprile a Finale Ligure.

Un albero è caduto sulla comunale di Calice al Cornoviglio, in località Usurana, che rappresenta la viabilità alternativa dopo l'interruzione sulla provinciale 20, gli operatori del Comune stanno lavorando per riaprire la strada.