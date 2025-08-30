Maltempo in esaurimento sulla Liguria, torna il sereno da Ponente

Nubi, temporali e rovesci hanno interessato nella notte e nelle prime ore del mattino il centro-Levante ligure, ma i fenomeni sono destinati a esaurirsi. Secondo le previsioni di Arpal, sul Ponente è atteso un ritorno del sereno, disturbato solo da locali addensamenti e isolati piovaschi sui rilievi nelle ore centrali della giornata.

Temperature – Massime in aumento, mentre le minime resteranno stazionarie o in lieve calo, con valori compresi tra i 24 e i 28 gradi lungo la costa.

Umidità – Prevista su valori medio-alti.

Venti – Inizialmente da Sud-Ovest sugli estremi della regione e da Nord sul settore centrale, con intensità moderata o forte. Dal mattino i venti tenderanno a calare, attestandosi su valori deboli o moderati dai quadranti orientali.

Mare – Molto mosso o agitato al mattino sul Levante, in successivo calo fino a condizioni di molto mosso o temporaneamente mosso anche sul settore centrale.

