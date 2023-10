Maltempo, il sindaco di Camogli: "Una famiglia sfollata per precauzione, alloggerà in hotel almeno fino a sabato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anche Camogli la scorsa notte ha subito numerosi allagamenti e disagi dovuti al maltempo che ha colpito tutta la Liguria, il sindaco Giovanni Anelli: "Notte difficile, abbiamo cercato di fare il possibile monitorando con i volontari, la Protezione civile e Il Vice sindaco la situazione, fino alle 3.30-4.00 eravamo sul territorio. Fortunatamente solo una famiglia ha subito dei danni rilevanti, la loro abitazione infatti non è agibile e abbiamo provveduto a sistemarli in una struttura idonea fino a sabato. Altri disagi che si sono registrati sono in via romana, dove la viabilità è stata interrotta, e poi una frana stanotte che si è verificata dopo il sopralluogo fatto con la protezione civile che ha coperto buona parte della viabilità e abbiamo dovuto chiudere la strada. Nei prossimi giorni risolveremo il problema".

Continua il sindaco: "Per quanto riguarda il traffico ferroviario tutto regolare e per il cimitero abbiamo fatto un sopralluogo, riguardo questa zona siamo molto attenzionati per via di quanto successo anni fa e tutto risulta regolare, temevano ci fossero conseguenze sulla falesia dove già erano stati rilevati problemi. La situazione del mare invece non è critica, c'è un leggero sud-ovest che nei prossimi giorni aumenterà ma attualmente non ci sono problemi. Le scuole le abbiamo volute tenere chiuse perché in questo caso, dove ci possono essere situazioni critiche bisogna essere prudenti, i ragazzi e bambini devono essere gestiti con sicurezza assoluta".