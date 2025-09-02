Maltempo, a Genova chiudono parchi, ville, giardini e cimiteri

Parchi, ville, cimiteri e giardini chiusi a Genova nella giornata di oggi, martedì 2 settembre, successiva all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria.

Lo ha deciso il COC - Centro Operativo Comunale - che ieri sera si è riunito alle 21.15, alla presenza della sindaca Silvia Salis e dell’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, per fare il punto sull’allerta gialla in atto che ieri aveva spinto il Comune ad attivare la fase di preallarme.

Il COC ha disposto la chiusura di parchi (chiusa pertanto anche la biblioteca Lercari), ville, giardini e cimiteri. Restano aperti regolarmente mercati e impianti sportivi.

Dopo l’interessamento del ponente cittadino da parte di una struttura temporalesca che ha portato a cumulate di circa 220 mm sui bacini del Leira e del Cerusa nel voltrese, rivi che hanno superato la soglia dell’allarme idrometrico, le precipitazioni si sono spostate sul centro città e sul medio ponente, dove i bacini del Ruscarolo e del Cantarena hanno superato la soglia di preallarme.

Le forti piogge hanno portato ad allagamenti sparsi, ad esempio nel sottopasso di Brin che è stato chiuso. Chiusi anche i sottopassi pedonali di piazza Montano, piazza Rizzolio, piazza Massena, piazza Porticciolo di Pegli, Borgo Incrociati e via Puccini sono stati chiusi.

