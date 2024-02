Maltempo a Genova, albero cade in viale Quartara e distrugge colonna

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Disagi e problemi hanno interessato la città di Genova nella giornata di oggi, a causa del maltempo che da questa mattina si è abbattuto sulla Liguria.

Spavento in tarda mattinata in viale Quartara, dove verso le ore 12.30 un albero è caduto, all'altezza del civico 5, distruggendo una delle colonnine sull'altro versante della strada. A causare il fatto la pioggia e il forte vento. La strada è stata chiusa al traffico momentaneamente dalla polizia locale per permettere la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni nè a cose nè a persone.

Segnalati allagamenti a causa delle piogge in varie zone della città: a Multedo chiuso il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon, a Cornigliano chiusa via Benedetti, a Sampierdarena chiuse via Cantore e via Di Francia con modifiche alla viabilità.

Segnalati anche vari smottamenti e frane: questa mattina si era verificato il crollo della scala esterna della scuola Contubernio D'Albertis, nella quartiere genovese di San Fruttuoso