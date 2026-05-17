Maldive, pronta la missione ad alto rischio degli specialisti finlandesi per recuperare i corpi delle vittime nella grotta
di R.C.
2 min, 10 sec
Secondo il biologo marino Roberto Danovaro i corpi potrebbero essere rimasti integri perché le grotte sottomarine non sono frequentate da predatori
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