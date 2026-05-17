Bucci applaude le Frecce Tricolori a Varazze: “Uno spettacolo che tocca il cuore e valorizza la Liguria”

Uno spettacolo capace di emozionare e di lasciare il segno nel cuore di migliaia di persone. È questo il sentimento condiviso al termine della giornata che ha visto protagonista il cielo di Varazze, trasformato in una tela tricolore grazie alle evoluzioni delle Frecce Tricolori.

“Uno spettacolo sempre bello, uno spettacolo che tocca il cuore, uno spettacolo che disegna la bandiera nel cielo”, è stato sottolineato con entusiasmo al termine dell’evento, seguito da cittadini, turisti e appassionati arrivati da tutta la Liguria e non solo.

L’esibizione delle Frecce Tricolori ha rappresentato il momento più atteso della manifestazione, ma grande apprezzamento è andato anche a tutte le altre dimostrazioni che hanno animato la giornata: dalle esercitazioni di salvataggio in mare alle attività dimostrative che hanno coinvolto pubblico e operatori, regalando momenti spettacolari e di forte impatto emotivo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amministrazione comunale di Varazze e ai numerosi volontari che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. “L’amministrazione ha saputo lavorare molto bene e il sindaco ha fatto un lavoro eccezionale nel tenere insieme una manifestazione di questo tipo, che non si organizza tutti i giorni”, è stato evidenziato.

Complice anche il bel tempo, la giornata si è trasformata in una vera festa collettiva, capace di valorizzare il territorio e le sue bellezze. Un’occasione importante anche per ricordare quanto la Liguria sappia offrire scenari unici e iniziative di grande richiamo.

“Ricordiamo a tutti gli abitanti di Varazze, a tutti i liguri e anche a chi viene qui per turismo che questi sono posti eccezionali, dove si possono fare cose bellissime: questo è il grande vantaggio della Liguria”.

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