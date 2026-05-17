Varazze, 40 mila persone per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori

VARAZZE (Genova) - Circa 40 mila persone, tra residenti e turisti, hanno assistito all'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana a Varazze. Le Frecce Tricolori hanno regalato uno spettacolo mozzafiato, sorvolando la cittadina in un cielo limpido e blu di una bella domenica di maggio.

Non è mancata anche la figura della "caduta" in solitaria, immortalata sul lungomare dagli smartphone.

Tra le autorità presenti sul posto per assistere all’evento anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Immagini di Valerio Geraci.

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