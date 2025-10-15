Malattie infiammatorie croniche dell'intestino, cosa sono e impatto sociale

Cosa sono le malattie infiammatorie croniche dell'intestino? Che impatto hanno sul paziente e i loro caregiver? Quali sono i dati epidemiologici di incidenza in Italia e in Liguria.

Ne abbiamo parlato in studio a Liguria Live, in onda su Telenord, con:

Giorgia Bodini, Professoressa Associata Dipartimento di Medicina Interna e specialità mediche, Gastroenterologa, Dirigente Medico Sezione IBD, Unità Operativa Clinica Gastroenterologica dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova

Salvo Leone, Direttore Generale di AMICI Italia, l’associazione pazienti

Ecco l'intervento integrale.









