“Maersk Trade and Tariff Studio”, iniziativa per aiutare catene di fornitura a gestire complessità tariffe

Maersk annuncia il lancio di “Maersk Trade & Tariff Studio”, una nuova soluzione digitale progettata per aiutare i proprietari di merci a livello globale a riprendere il controllo in un contesto commerciale sempre più volatile. Mentre il commercio globale si trova ad affrontare un cambio di paradigma caratterizzato da dazi in aumento, controlli normativi e processi doganali interrotti, la nuova piattaforma di Maersk offre un approccio centralizzato basato sull’intelligenza artificiale alla gestione doganale e tariffaria.

“Per decenni, il commercio globale ha beneficiato del calo delle tariffe e della riduzione delle barriere. Ma per ora, questo è stato sospeso. Il contesto attuale è caratterizzato dall’imprevedibilità, con dazi imposti di recente e improvvisamente rinviati che creano quello che molti dei nostri clienti descrivono come “caos tariffario”. Maersk Trade & Tariff Studio è la nostra risposta a questa sfida: portare chiarezza, conformità, agilità e ottimizzazione dei costi alle catene di approvvigionamento globali quando le merci attraversano i confini”, ha dichiarato Lars Karlsson, Responsabile globale della consulenza commerciale e doganale di Maersk.

Dopo una fase pilota completa con grandi clienti, la soluzione sarà disponibile dal 28 giugno per le merci importate negli Stati Uniti. Il lancio completo, che coprirà il resto del mondo, è previsto per agosto. Il prodotto è ideale per i proprietari di merci nell’ambito dei servizi logistici integrati offerti da Maersk, ma può essere implementato anche come soluzione stand-alone.

Molte aziende, anche attive a livello globale, si affidano ancora a 30 o 40 diversi agenti doganali locali con sede in altrettanti porti o paesi, con conseguente frammentazione dei dati, visibilità limitata e dazi pagati inutilmente. Questo approccio decentralizzato è sempre più insostenibile in un mondo in cui i livelli tariffari non solo sono più elevati, ma anche molto più volatili. I dati di Maersk mostrano che:

In media, il 5-6% dei dazi viene pagato in eccesso a causa della mancanza di dati centralizzati e di ottimizzazione.

Il 20% dei ritardi nelle spedizioni è causato da una scarsa preparazione doganale.

Solo il 50-55% degli scambi commerciali ammissibili agli accordi di libero scambio (ALS) esistenti utilizza effettivamente i rispettivi ALS. Esistono più di 650 accordi di libero scambio (FTA), ma sono complessi e spesso le aziende non dispongono delle risorse necessarie per comprenderne appieno tutti i dettagli applicati all’origine e alla destinazione. Di conseguenza, molti responsabili delle catene di approvvigionamento globali non sfruttano appieno i risparmi significativi ottenuti.

In quanto soluzione centralizzata e intelligente, “Maersk Trade & Tariff Studio” è una piattaforma doganale globale che combina:

Ingegnerizzazione e ottimizzazione tariffaria basate sull’intelligenza artificiale, garantendo la corretta applicazione di oltre 6.000 codici prodotto e oltre 20.000 sottocodici.

Screening dei rischi di conformità a monte, aiutando i clienti a evitare ritardi, fermi e sanzioni.

Aggiornamenti in tempo reale dai partner di dati, nonché dalla rete globale di 2.700 esperti doganali di Maersk, che integrano le modifiche tariffarie e normative in un sistema unificato.

Un’altra sfida è rappresentata dal fatto che le aziende devono conformarsi a un numero crescente di normative complesse, dagli standard di sicurezza dei prodotti e di lavoro ai prossimi obblighi ambientali come il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dell’UE e le normative sulla deforestazione. La non conformità può comportare sanzioni significative e divieti di accesso al mercato. Il team doganale di Maersk è dotato degli strumenti e delle competenze necessarie per aiutare i clienti a rimanere conformi e ad anticipare questi sviluppi.

Con l’intensificarsi dei controlli doganali, in particolare negli Stati Uniti, dove le ispezioni sono aumentate significativamente negli ultimi mesi, il ruolo di Maersk, sia come consulente che come partner per l’evasione degli ordini, è più cruciale che mai. Oltre al nuovo “Maersk Trade & Tariff Studio”, la portata globale e le competenze locali dell’azienda consentono ai clienti di ottimizzare le proprie strategie doganali, ridurre i costi e garantire flussi commerciali ininterrotti.

“La dichiarazione doganale è una delle aree più complesse della logistica globale. Con Maersk Trade & Tariff Studio, non solo semplifichiamo questa complessità, ma la trasformiamo in un vantaggio competitivo per i nostri clienti”, ha concluso Lars Karlsson, Responsabile globale della consulenza commerciale e doganale di Maersk.

