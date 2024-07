M5s, interrogazione in Parlamento: "Fondi del Morandi per aiutare Esselunga? Bucci chiarisca"

M5S presenterà un'interrogazione in Consiglio Comunale martedì prossimo e anche in Parlamento sul tema dei favori ad Esselunga nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto la Liguria e il presidente Giovanni Toti: "Abbiamo aspettato, invano, che il sindaco Bucci smentisse una notizia preoccupante circa l'utilizzo di fondi pubblici legati alla tragedia del ponte Morandi per aiutare l'insediamento di Esselunga a Sestri Ponente. Ricordiamo: perché si potesse costruire un nuovo megastore in un'area inondabile, serviva mettere in sicurezza il Chiaravagna e per farlo il Comune era a corto di quasi 4 milioni di euro. La notizia - riportata dal Fatto Quotidiano - è che Bucci commissario quei soldi li avrebbe trovati per Bucci sindaco reinterpretando il Decreto Genova". A scriverlo in una nota sono i parlamentari liguri del M5S. "Secondo un articolo di stampa - aggiungono - parrebbe che soldi pubblici precedentemente stanziati per le compensazioni del Morandi siano stati dirottati per eseguire lavori come quello inerente al Chiaravagna, che di fatto hanno poi permesso l'avvio dell'iter del nuovo store di Esselunga. Esselunga che poi, nelle recenti vicende giudiziarie attraverso il proprio dirigente Francesco Moncada, risulta particolarmente attiva nel sostenere il Sindaco Bucci nelle elezioni amministrative del 2022 ("Dobbiamo dare una mano a Bucci")". "Chiediamo al sindaco Bucci chiarezza e trasparenza su una vicenda che, alla luce delle recenti vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto anche dirigenti di Esselunga, merita di essere spiegata in ogni singolo dettaglio. Annunciamo sul tema un'interrogazione in Consiglio Comunale martedì prossimo e anche in Parlamento", concludono.