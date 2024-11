Marco Bucci a Telenord: "Per la mia successione a Tursi l'uomo giusto è Pietro Piciocchi"

"Il mio succession plan per il Comune di Genova è Pietro Piciocchi": se fosse servita una conferma ulteriore sui progetti di Marco Bucci per il futuro di Palazzo Tursi questa è arrivata nell'intervista rilasciata oggi a Telenord, parte del ciclo Incontri d'Autunno a palazzo Interiano Pallavicino. "Quando lavoravo negli Stati Uniti - ha spiegato il neo Governatore - era perfettamente normale designare una persona che, in caso di necessità, avrebbe guidato l'azienda al posto dell'amministratore delegato in carica: è giusto che si faccia, è corretto per la persona designata e lo è anche per l'azienda".

Il piano Piciocchi - E' dunque l'attuale vicesindaco facente funzioni il candidato in pectore alle prossime elezioni amministrative, anche se Bucci spiega che non sarà lui a prendere la decisione finale: "Non spetta a me - ha precisato - devono essere le parti politiche che compongono la coalizione a convincersi che Piciocchi sia la persona giusta, al momento mi sembrano tutti convinti, quindi si può dire che noi, a differenza dei nostri avversari, un candidato ce l'abbiamo, è una cosa molto positiva.

Il rapporto con i partiti - Bucci ha raccontato anche qualche retroscena sulle due settimane di trattative per selezionare la nuova Giunta Regionale: "Il mio obiettivo, che è quello di un civil servant, è garantire ai cittadini che ci hanno votati la produttività della regione. Io non ho vinto da solo, l'ho fatto con una coalizione che mi ha aiutato, era giusto ascoltare le loro posizioni: ci siamo dunque riuniti molte volte e alla fine abbiamo trovato un accordo".

Sulla scelta di Massimo Nicolò - Una delle grane che Bucci ha dovuto risolvere con i partiti è stata la scelta dellì'assessore alla Sanità: Massimo Nicolò è stato fin dal principio la persona su cui il Presidente ha puntato tutte le sue carte, una scelta difesa anche nelle ultime ore quando lo stesso Nicolò sembrava sul punto di tirarsi indietro. "Quando uno pensa di avere trovato la persona giusta non deve tirarsi indietro", ha spiegato Bucci. Che ha confessato di avere avuto un piano B pronto all'azione, nel caso in cui la nomina di Nicolò fosse saltata: "Bisogna sempre essere pronti nel caso in cui le cose non vadano come si era pianficato", ha detto. L'alternativa, lo sappiamo, era Enrico Castanini (entrato poi nella squadra dei saggi che collaboreranno con l'assessore), poi è stato lo stesso Nicolò a sciogliere la riserva, a presentarsi a sorpresa in Regione a pochi minuti dalla conferenza di presentazione della Giunta e togliere le castagne dal fuoco del Presidente.

Il Consiglio superiore di Sanità - Altro aspetto controverso è stata la nomina di un gruppo di esperti con funzione consultiva: "Sento che qualche escluso si è lamentato, è il segno che questa squadra avrà un ruolo importante", ha detto Bucci. Che poi ha bollato come strumentali le polemiche accese dalle opposizioni su questo gruppo di lavoro: "C'è un consigliere che ha detto che serve una legge per istituire il Consiglio superiore di Sanità ma questo non è affatto vero, non serve alcuna legge".

Lo stadio - Bucci ha anche aggiornato sulla questione della ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris: "Genoa e Sampdoria finalmente si stanno parlando e questa per me è una notizia", ha detto. Il Governatore aspetta un progetto da presentare entro la fine dell'anno al ministro dello Sport Andrea Abodi. "E' vero che c'è molta concorrenza dalle altre città per un posto agli Europei del 2032 - ha aggiunto - ma il fatto di avere due squadre importanti in città è un punto a nostro favore". Bucci ha poi smorzato le polemiche su Cds Holding, l'azienda che ha ristrutturato il Palasport e che potrebbe lavorare in sinergia con i club sul nuovo Ferraris: "Che polemiche? Quelle secondo le quali la struttura non era alta a sufficienza per ospitare le partite di pallavolo? Quell polemiche era falsa e strumentale e lo sapevamo fin dal primo momento, altrimenti avremmo progettato diversamente l'impianto". E poi aggiunge: "Qualche volta dovremmo evitare di rispondere a queste chiacchiere però siamo fatti di carne ed ossa e qualche volta non ci riusciamo".

Altri sport - Sempre sul lato sportivo Bucci ha annunciato che la Liguria, che sarà regione dello sport 2025, ospiterà nella zona di Finale Ligure il campionato mondiale Enduro di mountain bike. Sul canottaggio ha poi confermato di essere diventato socio onorario della Federazione nazionale che gli ha attribuito questo riconoscimento non solo per avere ospitato, in qualità di sindaco di Genova, il mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint ma anche per avere realizzato a Pra' un centro all'avanguardia per la pratica di questa disciplina.