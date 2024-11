Al via ufficiale il nuovo Consiglio regionale della Liguria: i lavori in diretta su Telenord

Primo giorno di scuola per i consiglieri regionali delle Liguria, questa mattina si tiene infatti la prima seduta del nuovo Consiglio: Telenord trasmetterà i lavori in diretta e in esclusiva sul canale 11 del digitale terrestre in Liguria e in streaming su telenord.it. La giornata segna l’inizio ufficiale della legislatura, con il giuramento del presidente Marco Bucci e l’elezione dei vertici consiliari.

Avvio della legislatura – La seduta, che si terrà nella sala del Consiglio regionale, si aprirà con il giuramento del neo presidente Marco Bucci, eletto alle ultime elezioni regionali. Dopo sette anni da sindaco di Genova, Bucci inaugura oggi il suo primo mandato in Piazza De Ferrari. Sarà un momento simbolico per la Liguria, che vede il passaggio dalla guida comunale a quella regionale di uno dei suoi protagonisti politici più noti.

Le nomine – Durante la giornata, il Consiglio procederà all’elezione del presidente e dei vicepresidenti dell’assemblea. In pole position per la presidenza del Consiglio regionale c’è Stefano Balleari (Fratelli d’Italia), mentre il Partito Democratico indicherà Roberto Arboscello come vicepresidente. Angelo Vaccarezza di Forza Italia è previsto come consigliere segretario. Questi ruoli garantiranno il funzionamento dell’assemblea legislativa.

Gruppi consiliari – Successivamente, si procederà alla formazione dei gruppi consiliari e alla designazione dei capigruppo. Un punto ancora da definire riguarda Andrea Orlando, ex ministro e deputato, che dovrà decidere se mantenere il seggio in Consiglio regionale o optare per la Camera dei Deputati. Inoltre, resta aperta la questione della sua collocazione: se nei banchi del Partito Democratico o come leader del gruppo "Andrea Orlando Presidente", che lo ha sostenuto alle elezioni.

I consiglieri – I nuovi membri del Consiglio regionale sono stati ufficializzati. Per il centrodestra sono stati eletti:

Fratelli d’Italia: Stefano Balleari, Simona Ferro, Luca Lombardi, Rocco Invernizzi, Gianmarco Medusei.

Stefano Balleari, Simona Ferro, Luca Lombardi, Rocco Invernizzi, Gianmarco Medusei. Forza Italia: Carlo Bagnasco, Marco Scajola, Angelo Vaccarezza.

Carlo Bagnasco, Marco Scajola, Angelo Vaccarezza. Vince Liguria: Federico Bogliolo, Matteo Campora, Alessandro Bozzano.

Federico Bogliolo, Matteo Campora, Alessandro Bozzano. Orgoglio Liguria: Giovanni Boitano, Walter Sorriento, Marco Frascatore.

Giovanni Boitano, Walter Sorriento, Marco Frascatore. Lega: Alessio Piana, Alessandro Piana, Sara Foscolo.

Per il centrosinistra:

Partito Democratico: Armando Sanna, Katia Piccardo, Federico Romeo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Carola Baruzzo, Roberto Arboscello.

Armando Sanna, Katia Piccardo, Federico Romeo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Carola Baruzzo, Roberto Arboscello. Lista Orlando: Giovanni Pastorino.

Giovanni Pastorino. Alleanza Verdi e Sinistra: Selena Candia, Jan Casella.

Selena Candia, Jan Casella. Movimento 5 Stelle: Stefano Giordano.

A questi nomi vanno aggiunti quelli di Marco Bucci (presidente) e Andrea Orlando, cui spetta il posto come primo tra gli sconfitti dei candidati presidente.

Cambio di consiglieri – Una volta ufficializzata la Giunta regionale, gli assessori eletti si dimetteranno, lasciando il posto ai primi non eletti. Tra i subentranti previsti ci sono Lilli Lauro (per Simona Ferro), Veronica Russo (per Luca Lombardi), Chiara Cerri (per Marco Scajola) e Armando Biasi (per Alessandro Piana). Non entrerà invece Sandro Garibaldi, in quanto Alessio Piana non è stato nominato assessore ma riceverà un incarico come consigliere delegato, che verrà istituito con un decreto di prossima pubblicazione.