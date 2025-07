M5S contro Salvini: "Miliardi sprecati per il Ponte sullo Stretto mentre al Nord mancano trasporti adeguati"

Flash mob e protesta a Genova da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle ligure, che questa mattina hanno viaggiato sui treni della tratta Milano-Genova Principe nell'ambito di un'iniziativa nata per raccogliere le lamentele e verificare i disagi di pendolari e turisti.

Al termine del 'tour', i pentastellati hanno esposto uno striscione di protesta - evidenziando i fondi spesi dal Governo per il Ponte sullo Stretto - davanti alla stazione genovese: "Siamo partiti senza sapere quando saremmo arrivati, ma soprattutto abbiamo raccolto le lamentele, il disagio, lo sdegno di moltissime persone che fanno questo per lavoro, anche chi si sposta per turismo" ha raccontato in conferenza stampa l'eurodeputato Gaetano Pedullà. "Sentire che saranno bloccati i treni dalla settimana prossima e avere pochissime informazioni: la cosa che ci hanno segnalato in particolare era proprio la mancanza di informazioni. E un servizio non decoroso. Pensare che si stanno spendendo miliardi di euro per un monumento all'inutilità come il ponte sullo Stretto di Messina, o se ne spenderanno ancora di più per il piano di riarmo, mentre qui serve un'infrastruttura e servono treni, servono servizi è inaccettabile".

“Le problematiche legate alla chiusura estiva del Ponte di Bressana sono note ed è per questo che in III Commissione ho suggerito l’istituzione di un tavolo interregionale Piemonte-Liguria-Lombardia, proponendo in tutte e tre le Regioni una sottocommissione permanente che possa affrontare il tema prioritario del trasporto pubblico per lavoratori, studenti e turisti - commenta il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano -. La proposta è stata accolta favorevolmente sia dai comitati e dalle associazioni dei pendolari, sia dalla Commissione. Come ho già avuto modo di ricordare, questo strumento di confronto darebbe a tutte le categorie interessate l’opportunità di avere un quadro reale dei problemi legati alla mobilità, permettendo una partecipazione attiva sia dei cittadini che delle attività produttive e imprenditoriali dei territori interessati. Alla luce dei continui disagi segnalati dagli utenti, insisterò affinché la sottocommissione venga allargata anche all’Emilia-Romagna e alla Toscana”.

“È grottesco che il Governo continui a ignorare i pendolari della linea ferroviaria Milano-Genova – dichiara il senatore M5S Luca Pirondini -. L’esecutivo sa bene che dal 21 luglio al 29 agosto, sarà letteralmente un’estate di caos per lavoratori e turisti con gravi ricadute sulle imprese ricettive, ma preferisce far finta di niente mentre Salvini continua a giocare con il modellino dell’inutile Ponte sullo Stretto. In un paese senza salario minimo con stipendi al palo e sanità allo sbando, anche prendere un treno è diventata un’impresa”.

“Chi questa mattina è partito, come alcuni di noi parlamentari, dalla stazione di Voghera ha potuto toccare con mano il pressappochismo di chi avrebbe dovuto garantire informazioni puntuali e soluzioni concrete ai pendolari della tratta interessata – aggiunge il deputato M5S e già sottosegretario al Mit Roberto Traversi -. La comunicazione ad appena 3 giorni dalla chiusura del Ponte di Bressana è modesta: parlando con chi quotidianamente prende il treno per lavoro o studio, ci siamo resi conto che la maggior parte non sa che da lunedì sarà il caos e che i disagi rimarranno fino a fine agosto. Inaccettabile che si trascurino così gli utenti”.

Così, i pentastellati della Liguria a margine del punto stampa che si è tenuto questa mattina alla stazione di Principe, all’arrivo del Treno tour 5 Stelle da Milano a Genova cui hanno partecipato parlamentari e consiglieri M5S delle tre regioni interessate dai disagi che da lunedì colpiranno i pendolari e i turisti.

