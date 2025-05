Lygies, ad Alassio la settima edizione del Festival della Cultura

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La 7° edizione del Festival della Cultura di Alassio 2025 riapre i battenti e presenta il suo programma martedì 6 maggio a Genova in Regione in Sala Trasparenza.

“Ligyes è arrivato alla sua settima edizione. Si rinnova la carrellata di Premi alla carriera agli artisti della musica del cinema della letteratura e dell’informazione sotto le stelle di Piazza Partigiani. Quest’anno Ligyes ha già fatto la sua comparsa al Festival di Sanremo e a Portofino per la serata delle fiction. Il 16 maggio sarà a Torino al Salone del Libro per un talk sui 30 anni del Premio Un autore per l’Europa. Grandi nomi riceveranno anche quest’anno la famosa piastrella del Muretto. Alassio si prepara a un festival e a un’estate ricca di emozioni.” afferma Marco Melgrati, Sindaco Città di Alassio. La rassegna estiva da anni patrocinata dalla Regione Liguria unisce la cultura e gli artisti del territorio mettendo insieme maestranze e professionalità liguri e nazionali.

“Ligyes è un’eccellenza culturale che ogni anno si rinnova, portando prestigio alla Liguria e valorizzando i suoi talenti insieme a protagonisti della scena nazionale. Un Festival capace di creare sinergie virtuose tra arte, musica, cinema, letteratura e informazione, sostenuto da una rete consolidata di istituzioni e professionisti. Un’occasione importante per il territorio. La Regione Liguria è orgogliosa di accompagnare questa settima edizione, che unisce tradizione e innovazione in un progetto culturale di respiro europeo.” dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi.

Cultura e intrattenimento sono la formula vincente per una Regione come la Liguria che ha mille carte da giocare durante tutto l’anno: “Il Festival della Cultura di Alassio si presenta alla sua settima edizione con un programma variegato, completo e attento alle diverse forme di cultura: si alternano brillantemente, in un ricco palinsesto, appuntamenti di cinema, divulgazione culturale, letteratura e musica. Questa pluralità di eventi è proprio una peculiarità di Ligyes, capace di rinnovarsi costantemente pur rimanendo sempre fedele a se stesso e confermandosi una realtà poliedrica, ma armonica. La città di Alassio si consolida come un prezioso partner culturale per Genova e la Regione Liguria, in grado di promuovere nuove suggestioni per l’intrattenimento del suo pubblico estivo”. dichiara l'Assessore a Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università Regione Liguria, Simona Ferro.

Sempre ricco di premi alla carriera anche questa edizione rinnova le serate dedicate al Cinema, all’Informazione Culturale, alla Letteratura Italiana e alla Musica dopo l’esordio dello scorso anno con Luca Barbarossa e l’anteprima dello scorso febbraio al Festival di Sanremo con la consegna del riconoscimento alla giovane esordiente Maria Tomba per mano del Direttore Musicale del Premio Alassio Musica Stefano Senardi.

Questo esordio si concretizzerà il 28 maggio con le riprese del video di Maria Tomba ad Alassio e a Sanremo:

“Ottimo progetto di valorizzazione del territorio all’insegna della Musica e dei giovani talenti. Ritengo che questa prima iniziativa, che ha messo in rete i Comuni di Alassio e Sanremo insieme a LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo, possa rappresentare un ottimo punto di partenza per sviluppare nuovi progetti condivisi e creare ulteriori opportunità nel panorama artistico e culturale. Per quanto riguarda Maria Tomba, siamo felici di accoglierla nuovamente a Sanremo in occasione delle riprese del videoclip previste per fine maggio.” dichiara l'assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni Comune di Sanremo, avv. Enza Dedali.

“Lo scorso febbraio abbiamo accolto con grande soddisfazione il riconoscimento conferito a Maria Tomba da Stefano Senardi e LIGYES: una giovane artista dotata di carisma e di uno stile distintivo. Sapere che un po’ Sanremo sarà presente nel suo prossimo videoclip ci riempie di orgoglio. Al di là dei risultati nelle classifiche, la nostra Fondazione è costantemente impegnata a offrire ai giovani partecipanti di Area Sanremo il maggior numero possibile di occasioni per crescere artisticamente: fare esperienze, confrontarsi con professionisti del settore, ricevere feedback, ampliare le proprie competenze e il proprio network… In questo caso avere un supporto concreto per la realizzazione del proprio progetto musicale, dalle riprese all’editing del videoclip. Ringrazio lo staff di LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Alassio e Sanremo per aver reso possibile questa importante opportunità.” dichiara il Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sinfonica, avv. Filippo Biolé.

Il video sarà presentato ad Alassio come apertura della serata dedicata al Premio Alassio Musica.

Partner di Ligyes sempre la Genova Liguria Film Commission governata da Cristina Bolla e dalla sua squadra genovese votata al mondo della fiction e delle produzioni televisive. Ligyes è stato ospitato il 28 marzo in occasione dei Portofino Days per questa continuità tra i festival culturali della Regione:

“Fare rete tra le manifestazioni culturali è la mossa vincente per rafforzare il territorio e Ligyes che per sua definizione racconta da 7 anni i personaggi e le situazioni che hanno fatto la storia del costume e dello spettacolo italiano ne è un esempio concreto. Una proposta ricca di ospiti e con una mostra importante come quella Giorgio Tentolini che inauguriamo il 7 giugno sul Molo Bestoso rinnova Alassio come scenografia naturale per l’arte e festival culturali poliedrici come il Festival della Cultura” dichiara Gian Emanuele Fracchia, Amministratore Unico Ge.Sco Srl, Ente Organizzativo Manifestazione

