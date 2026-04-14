Luigi Pinasco rieletto alla guida della UILM Genova: “Servono scelte coraggiose per industria e lavoro”

Il congresso provinciale della Uilm a Genova ha rieletto Luigi Pinasco, classe 1976, dipendente Fincantieri di Riva Trigoso e iscritto al sindacato da 30 anni, segretario generale dell'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici. La segreteria provinciale sarà composta da Martina Pittaluga, Walter Ferrando, Claudio Cabras e Fabiano Sciaccaluga.



Per Pinasco una conferma che arriva in una fase del Paese che definisce senza giri di parole: "difficile". "L'Italia attraversa una fase di declino economico e sociale che non può più essere mascherata da narrazioni rassicuranti - sottolinea -. Siamo intrappolati in una zona di comfort tossica alimentata dal debito pubblico e da bonus temporanei, mentre la crisi è culturale e strutturale. Per non parlare della strage continua sul lavoro. La battaglia per la salute e la sicurezza sul lavoro, per Uil e Uilm, è quotidiana e passa anche attraverso l'applicazione del contratto di riferimento".



Secondo Pinasco salari bassi e pressione fiscale alta non sono la causa, ma la conseguenza di un valore prodotto insufficiente. "Continuiamo a promettere ciò che l'economia reale non può sostenere - prosegue -. È una politica dell'illusione che impoverisce il Paese". Al centro della relazione di Pinasco la produttività e la crisi industriale: calo della manifattura, filiere in sofferenza, oltre 70 vertenze aperte al Mimit. "Per Genova la sfida è duplice: rafforzare il patrimonio industriale e tecnologico esistente - dichiara il sindacalista - cantieristica, energia, siderurgia, digitale. La città deve restare una città che produce, innova e crea lavoro qualificato. Fincantieri, Leonardo e Ansaldo Energia dimostrano che con una visione industriale l'Italia compete e crea occupazione di qualità".

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