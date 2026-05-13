Lonely Planet UlisseFest 2026, il figlio di Bob Marley porterà il reggae a Genova

GENOVA - Giovedì 9 luglio, ai Giardini Luzzati, Julian Marley porta a Genova il reggae delle radici con la sua band The Uprising. Figlio di Bob Marley e vincitore del Grammy Award 2024 per il Miglior Album Reggae con Colours of Royal (insieme ad Antaeus), Julian non è soltanto il custode di un'eredità straordinaria: è un artista — chitarrista, cantautore, produttore — che continua a declinare il reggae come strumento di coscienza, spiritualità e cambiamento sociale. Il suo nuovo singolo, Made for Your Love, conferma una vena creativa tutt'altro che esaurita.

L'evento fa parte delle iniziative che accompagnano l'arrivo a Genova della IX edizione di Lonely Planet UlisseFest — Elogio della fuga, in programma dal 10 al 12 luglio 2026. I Giardini Luzzati, uno dei poli culturali più vivaci della città, sono la cornice ideale per un artista che fa del dialogo tra comunità il cuore del suo messaggio.

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