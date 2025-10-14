Logistica, Attanasio: “La Liguria deve uscire dall’isolamento”

Completare le opere infrastrutturali, digitalizzare i processi, rendere la logistica più sostenibile e attrattiva per le nuove generazioni: sono questi i pilastri su cui dovrà poggiare lo sviluppo logistico della Liguria. È quanto emerso dal workshop “Le prospettive di sviluppo della logistica in Liguria”, organizzato dalla Camera di Commercio di Genova con il supporto tecnico di Uniontrasporti, nell’ambito della Genoa Shipping Week 2025.

Durante l’incontro è stato presentato l’aggiornamento del Libro Bianco sulla logistica, promosso dalle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, uno strumento strategico per fotografare lo stato attuale delle infrastrutture e indicare le priorità per il futuro.

«Il nostro primo obiettivo resta sempre lo stesso: far uscire la Liguria dall’isolamento infrastrutturale rispetto al resto del Nord-Ovest», ha sottolineato Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio genovese. «Questo tema è da troppi anni in cima alla nostra agenda – ha aggiunto – e riguarda tanto le grandi connessioni autostradali quanto la viabilità secondaria, i colli di bottiglia causati dai lavori e l’ammodernamento necessario per la rete stradale e ferroviaria».

Il documento evidenzia anche l’urgenza di potenziare il trasporto ferroviario per merci e passeggeri, aumentare la competitività dei porti liguri, e mettere in sicurezza il territorio, in particolare nelle aree soggette a dissesto idrogeologico.

Ma non solo infrastrutture. Come ha illustrato Iolanda Conti, project manager di Uniontrasporti, il sistema logistico ligure deve affrontare anche la sfida di diventare più attrattivo per i giovani, puntando su formazione tecnica specializzata, riqualificazione professionale e una maggiore integrazione tra politiche del lavoro, abitative e scolastiche.

