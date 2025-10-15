Logistica: allo studio ro-ro Carrara-Tolosa per alleggerire il traffico sulle autostrade liguri

Ridurre il traffico pesante sulle autostrade liguri e alleggerire la pressione sull'infrastruttura stradale, soprattutto durante i lavori di manutenzione. È questo l’obiettivo del progetto allo studio che prevede l’attivazione di una linea ro-ro (roll-on/roll-off) tra il porto di Marina di Carrara e Tolone, in Francia. A parlarne è stato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, durante il convegno "Il sistema portuale italiano: hub di innovazione al sostegno dell'economia", organizzato nell’ambito della Genoa Shipping Week.

“Ogni anno attraversano la Liguria circa 2,5 milioni di camion, di cui 1,1 milioni in ingresso e 1,4 milioni in uscita – ha spiegato Rixi –. Con questa iniziativa potremmo togliere dalla strada tra i 300 e i 400 mila mezzi pesanti. L’idea è di partire con una linea pilota, una sorta di test, che gestisca tra i 100 e i 150 mila camion”.

Il progetto è ancora in fase di studio, come confermato anche dal commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, che ha sottolineato la necessità di valutarne la sostenibilità economica prima di procedere.

La nuova linea marittima rappresenterebbe una valvola di sfogo per le autostrade liguri, spesso congestionate, soprattutto nei tratti soggetti a cantieri. “Significherebbe poter effettuare i lavori in autostrada senza creare 15 chilometri di coda”, ha concluso Rixi, ribadendo l’importanza di un sistema logistico integrato e più efficiente per il Nord-Ovest italiano.

