Academy Nord Ovest, il punto sulle questioni doganali insieme con gli operatori del settore

Il Circolo degli Industriali a Cuneo ha ospitato il tradizionale e atteso appuntamento annuale dell’Academy di Nord Ovest S.p.A. con gli stakeholder. L’azienda cuneese, realtà di eccellenza nel panorama delle spedizioni e della logistica nazionale e internazionale, ha proposto ai partecipati una riflessione sul ruolo della dogana come realtà determinante per logistica e trasporti internazionali. Quattro professionisti di spicco del panorama nazionale della logistica hanno dialogato con i vertici di Nord Ovest, interrogandosi sui diversi aspetti del rapporto doganale, partendo dalle certificazioni per l’accesso a semplificazioni, fino alle best practice e alla complice nella circolazione delle merci.

“Per la nostra Academy annuale, occasione di incontro e confronto con clienti e stakeholder, abbiamo scelto di coinvolgere operatori del settore che, dialogando con alcuni di noi, hanno raccontato come applicare nel concreto le semplificazioni doganali”, afferma Simona Mellano, Legal Advisor di Nord Ovest. “La nostra azienda nasce come agenzia doganale e, ad oggi, siamo tra i pochi operatori doganali con uffici dedicati direttamente in azienda. Per questo abbiamo scelto questo tema, sempre attuale, e abbiamo deciso di raccontarlo attraverso l’esperienza diretta e le buone pratiche dei nostri collaboratori”.

All’incontro, moderati dalla giornalista Morena Pivetti, esperta di economia e trasporti, sono intervenuti diversi protagonisti di rilievo, iniziando da Antonio Carafa (responsabile Questioni doganali di Terminal Italia) che, con Davide Battaglia (Custom Process Manager di Nord Ovest) ha approfondito i vantaggi per le aziende riconosciute come AEO, Authorized Economic Operator, che hanno accesso a semplificazioni doganali, come la riduzione dei controlli e lo sdoganamento centralizzato.

A seguire Flavio Bordin (Supply Chain Manager Italy di Manitowoc) ha dialogato con la CEO di Nord Ovest, Valentina Mellano, sulle agevolazioni dal punto di vista logistico e finanziario del deposito doganale. Sergio Volpe (dipartimento Logistic and customs della Miroglio Fashion) e Giovanni Battista Mellano (Business Consultant di Nord Ovest) hanno invece analizzato i vantaggi dei traffici di perfezionamento in ambito industriale. Infine, Veronica Damagino (Senior Manager Corporate Tax & customs del Freudenberg Group) e Simona Mellano (Legal Advisor di Nord Ovest) hanno parlato di export control e trade compliance e di come rispettare la normativa senza incappare in sanzioni o commettere reati, temi di grande attualità viste le restrizioni di circolazione di merci e persone a causa dei diversi conflitti internazionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.