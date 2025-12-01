GNV potenzia la Napoli–Palermo: più navi, più capacità e due partenze serali per cinque giorni a settiman

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, rafforza in modo significativo il servizio sulla linea Napoli–Palermo, uno dei collegamenti più strategici del Mediterraneo. La società introduce due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da ciascun porto, così da rispondere meglio alle esigenze di mobilità di passeggeri e merci durante la stagione invernale e in vista dell’estate 2026.

Dal 25 novembre la compagnia ha incrementato la capacità di carico disponibile passando da 3.300 a 4.700 metri lineari, grazie all’impiego delle unità GNV Splendid e GNV Auriga, cui si è aggiunta la nave Golden Carrier, attualmente in noleggio temporaneo. Un ulteriore potenziamento scatterà il 19 dicembre, quando entrerà in servizio anche GNV Sirio: le navi operative sulla rotta saliranno così da tre a quattro, per un totale di oltre 6.000 metri lineari a pieno regime.

Le prenotazioni registrano già un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2024, segno dell’interesse crescente di passeggeri e operatori logistici per questo collegamento. L’iniziativa consente alla compagnia di rafforzare una rotta essenziale sia dal punto di vista commerciale sia per le filiere produttive che collegano Campania, Sicilia e resto d’Italia.

“Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network”, afferma Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV. “L’aumento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.