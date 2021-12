Loano, Conad apre un nuovo punto vendita: occupazione e nuove opportunità sul territorio

di Redazione

Già assunti 22 nuovi dipendenti ma la direzione assicura: "La prima di una serie di aperture e investimenti in tutta la Liguria"

Conad cresce a Loano ed apre un nuovo punto vendita in via Aurelia. Un ambiente ampio, con oltre 1000mq di superficie, affacciato su un'arteria di grande passaggio come la via Aurelia, ma prima di tutto un punto vendita che ha avuto il merito di creare sviluppo e occupazione per la cittadina ponentina, con l'assunzione di 22 lavoratori e lavoratrici.

"E' un'attenzione per il territorio testimoniata anche dal saluto che molte associazioni loanesi hanno voluto portarci in questa giornata inaugurale - ci svela Marco Borghi, uno dei co-direttori del nuovo punto vendita insieme ai due soci Claudio Lazzara e Mara Borrelli - Poi c'è una forte ricaduta occupazionale: oltre ai lavoratori che erano già presenti nel vecchio punto vendita, abbiamo assunto altre 22 persone. Molte di loro sono giovani e avranno l'opportunità di crescere e maturare professionalmente insieme a noi".

"Questa apertura conferma la nostra volontà di continuare a fare sviluppo e ad investire in Liguria - dice Alessandro Penco, direttore rete Conad Nord Ovest per la Liguria e la Toscana - E' la prima di una serie di aperture che abbiamo in programma un po' in tutta la regione nei prossimi anni, non solo nella riviera di ponente ma anche a Levante e su Genova. Questo di Loano è un punto vendita di 1000mq, molto comodo e con un ampio parcheggio, un punto vendita nel quale possiamo esprimere a pieno la nostra linea valoriale"