Lloyd’s Register amplia i servizi di Advisory a supporto della crescente complessità del settore portuale

Lloyd’s Register (LR) Advisory ha ampliato il suo team portuale e ha investito in competenze e leadership per lanciare LR Ports Advisory , un nuovo centro per supportare i porti nell’affrontare le numerose sfide interconnesse che i porti si trovano ad affrontare. Lo rende noto un comunicato della società.

La geopolitica, la sostenibilità, la sicurezza e la tecnologia sono interconnesse, ma presentano opportunità e rischi a vari livelli da regione a porto, con molte organizzazioni che valutano il modo migliore per affrontare questi fattori in evoluzione. La profonda conoscenza di LR Ports Advisory in materia normativa, energetica e marittima supporta la sua capacità di offrire soluzioni di consulenza in materia di gestione del rischio portuale, performance, investimenti, transizione energetica e gestione degli asset.

L’iniziativa arriva mentre molti porti in tutto il mondo sono alle prese con gli effetti dell’aumento del traffico marittimo. Se da un lato le soluzioni tecnologiche e digitali possono migliorare le prestazioni ed espandere la capacità, dall’altro introducono anche l’esposizione ai rischi informatici. Nel frattempo, sfide fisiche come l’innalzamento del livello del mare e l’integrazione dei futuri combustibili nelle catene di approvvigionamento energetico richiedono strategie e investimenti per garantire la redditività a lungo termine degli asset portuali. Man mano che gli operatori portuali si espandono in nuove aree geografiche, hanno bisogno di un partner che supporti e consenta operazioni efficienti.

Kamran Ul Haq, Senior Vice President – Ports Advisory, è entrato a far parte di LR per guidare il nuovo team LR Ports Advisory. Ha dichiarato: “LR Ports Advisory comprende il panorama sempre più complesso in cui operano i porti di oggi. Sebbene le sfide possano essere condivise, ogni porto è diverso ed è necessario un approccio su misura per un futuro sostenibile. La nostra profonda conoscenza del settore ci consente di fornire ai porti le informazioni di cui hanno bisogno per realizzare le loro ambizioni, sia che si tratti di attrarre e fidelizzare i clienti o di rendere le risorse a prova di futuro”.

James Frew, Direttore di LR Advisory, ha commentato: “Il nostro nuovo team di esperti portuali, supportato dal più ampio business di LR Advisory e LR, è nella posizione ideale per fornire consulenza esperta al settore portuale. Le nostre preziose relazioni con le autorità di regolamentazione, le agenzie intergovernative e gli operatori del settore ci consentono inoltre di fornire piani attuabili ai nostri clienti, per aiutare i porti a implementare operazioni ottimizzate e sostenibili in linea con le loro realtà commerciali”.

