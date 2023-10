Liste di attesa nella sanità, Gratarola: "Più offerta pubblica e privata accreditata e più prescrizioni appropriate per ridurle"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il problema per le liste d'attesa, specie per la diagnostica, è nazionale e purtroppo la Liguria non ne è esente. Stiamo lavorando per abbattere o quantomeno ridurre il problema. Come? Garantendo più offerte di prestazioni sia pubbliche che attraverso i privati accreditati, sia migliorando le prescrizioni che talvolta non sono appropriate, non solo da parte dei medici di base ma anche da parte degli specialisti: ci stiamo confrontando con loro per ottimizzare i risultati".

Lo ha detto a Telenord l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, facendo un bilancio del sul primo anno alla guida della salute pubblica della Liguria. Ecco la seconda parte dell'intervista.