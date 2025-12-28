Linea merci del Campasso: pronti oltre 78 milioni per indennizzi ai residenti

Regione e Comune di Genova si preparano ad approvare un pacchetto di risorse da oltre 78 milioni di euro destinato a indennizzi, espropri e ristori per i residenti maggiormente coinvolti dalla nuova linea ferroviaria merci del Campasso, il collegamento finale tra il porto e il Terzo Valico.





La cifra, indicativa e non vincolante, sarà inserita in due delibere parallele che dovranno essere approvate entro fine anno. Un passaggio considerato essenziale per salvaguardare i fondi statali destinati alla rigenerazione urbana di Sampierdarena e Valpolcevera, già ridotti negli ultimi anni e a rischio di ulteriori tagli.





L’accordo consente di sbloccare le compensazioni per gli edifici situati entro 30 metri dai binari, in attesa degli interventi di riqualificazione dei quartieri attraversati dalla nuova infrastruttura. Il confronto tra enti ha portato a una convergenza sulla somma complessiva, pur con la consapevolezza che le risorse residue non basteranno a finanziare l’intero progetto di trasformazione urbana.





Nel quadro dell’intesa è prevista anche la firma di un addendum al protocollo del 2022. Tra gli sviluppi collegati, la disponibilità delle Ferrovie a concedere al Comune un’area dell’ex scalo Facchini per la realizzazione di un nuovo liceo tecnologico sperimentale in Valpolcevera.

